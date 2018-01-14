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Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix (2014) PC | Portable

Скачать Windows_Loader_2.2.2_by_Daz__WAT_Fix.torrent
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  • Версия программы: 2.2.2
  • Официальный сайт: MyDigitalLife
  • Язык интерфейса: Английский

  • Системные требования:
    Microsoft Windows 7 / Vista / 2008 R2 / Server 2012

  • Описание:
    Активатор Microsoft Windows 7 / Vista / 2008 R2 / Server 2012, устанавливает сертификат одной из фирм (по выбору), после чего активирует вашу копию Windows и дает возможность проходить проверку подлинности. Запускать от имени Администратора (желательно из проводника Windows)

    Активирует следующие ОС:
    Активация ноутов Samsung:
    Что нового в версии:
    Скриншоты
    WindowsLoader.exe=> https://www.virustotal.com/gui/file/2f2aba1e074f5f4baa08b524875461889f8f04d4ffc43972ac212e286022ab94/detection

    WAT Fix=> https://www.virustotal.com/gui/file/d2bef451a44457ef4b1da38982f568e1e75402fbd2fedc6eaa5f761cd6a5e751/detection
    • Оценка9.8 из 10 (12 голосов, самая низкая оценка - 9, самая высокая - 10)
    КатегорияСофт
    Раздают26
    Качают0
    Сидер замечен10-01-2021 12:19:32 (10 минут назад)
    Добавлен14-12-2019 12:20:06 (13 месяца назад)
    Размер4.59 MB (4808168 Bytes)
    Добавить в закладки
    Связанные раздачи
    ДобавленНазваниеРазмерПиры
    03 Сен 16DM Re-Loader Activator 3.0 Beta 3 (2016) PC 65C 2.25 MBS 20 L 0
    22 Май 14DM Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix (2014) PC 19C 4.55 MBS 12 L 0
    30 Янв 13DM Windows 7 Loader by Daz 2.2.1 (2013) PC 70C 3.81 MBS 21 L 0
    Файлы (8)




    Dark_Sider 29-12-2019 19:18:20 (13 месяца назад) Оценил на: 10
    ЦитатаКто-то писал:
    oleg-new
    А разве ноут самсунг не так

    Огромное спасибо, 2 дня не мог побороть старый ноутбук!
     
    nordwind7 14-12-2019 4:47:45 (13 месяца назад)
    А сработает активатор для Вин 7 в режиме UEFI и GPT файлов системы?
    А то для Вин 7 Про только Aact помогал.
     
    gnomandrey 14-12-2019 1:05:00 (13 месяца назад) Оценил на: 10
    Это только для 7-ки. Но лучше не придумаешь.
     
    Sepal 13-12-2019 23:13:20 (13 месяца назад) Оценил на: 10
     
    qa3 12-12-2018 11:07:05 (25 месяцев назад) Оценил на: 10
    помогло. спасибо
     
    lyashko71 23-08-2018 17:24:42 (29 месяцев назад) Оценил на: 10
    Спасибо !
     
    APG666 08-09-2015 0:02:10 (65 месяцев назад) Оценил на: 10
    сенк
     
    arch1e 23-01-2015 22:09:45 (73 месяца назад)
    Выдает ошибку"the certificate wasn't successfully installed"
    Любые танцы с бубном не помогатют, от удаления заветных двух файлов в систем 32 до отключения брандмауэра.
    Что делать, поогите
     
    Ox77777 23-01-2015 21:54:01 (73 месяца назад) Оценил на: 10
     
    andyvandala 28-05-2014 20:07:18 (81 месяц назад) Оценил на: 10
    Sacha2014, только [color=]удаление антивируса[/color] решает эту проблему. У меня Dr. Web, пробовал все в нем отключать, даже самозащиту. Пробовал ставить из безопасного режима, - всеравно эта ошибка выскакивала. Только после полного удаления антивируса лоадер поставился без проблем. Сейчас вот опять устанавливаю антивирус.. Все активировалось, лоадер рабочий.
     
    Sacha2014 11-04-2014 13:13:40 (82 месяца назад)
    не получается активировать Intel(R)Core(TM)i5-2320 CPU
    помогите.
    Ошибка

    Installed certificate
    Installed serial
    Using: C:
    Created encrypted Loader
    Default method failed
    Attemping alternate method
    Failed to patch boot sector
    Installation failed (Disable any system protection or try from safe mode)
     
    Prun 07-04-2014 11:52:09 (82 месяца назад)
    Аваст ругается чего-то. Впервые такое за многие лета :(
     
    markus348 06-04-2014 10:31:01 (82 месяца назад) Оценил на: 9
    Полезная весч)))только ей и активирую винду, када переустанавливаю, раз в пол-года)))пользуюсь ещё с первых билдов, нареканий нет ни каких.правда пару раз активация слетела, но запустил прогу ещё раз - и гут)))
     
    oleg-new 04-04-2014 19:11:34 (82 месяца назад) Оценил на: 9
    А разве ноут самсунг не так
    Скрытый текст
     
    xnikx 04-04-2014 16:54:35 (82 месяца назад) Оценил на: 10
    Спасибо!
     
    Alexs555 04-04-2014 13:22:29 (82 месяца назад) Оценил на: 10
    Спасибо!!!
     
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