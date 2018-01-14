Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix (2014) PC | Portable







Версия программы: 2.2.2

Официальный сайт: MyDigitalLife

Язык интерфейса: Английский



Системные требования :

Microsoft Windows 7 / Vista / 2008 R2 / Server 2012



Описание :

Активатор Microsoft Windows 7 / Vista / 2008 R2 / Server 2012, устанавливает сертификат одной из фирм (по выбору), после чего активирует вашу копию Windows и дает возможность проходить проверку подлинности. Запускать от имени Администратора (желательно из проводника Windows)



Активирует следующие ОС: • Windows 7 Ultimate <br /> • Windows 7 Ultimate E <br /> • Windows 7 Professional <br /> • Windows 7 Professional E <br /> • Windows 7 Home Premium <br /> • Windows 7 Home Premium E <br /> • Windows 7 Home Basic <br /> • Windows 7 для начинающих <br /> • Windows 7 Starter E <br /> • Windows Vista Ultimate <br /> • Windows Vista Бизнес <br /> • Windows Vista Business N <br /> • Windows Vista Home Premium <br /> • Windows Vista Home Basic <br /> • Windows Vista Home Basic N <br /> • Windows Vista Starter <br /> • Windows Server 2008 Enterprise <br /> • Windows Server 2008 Enterprise (без Hyper-V) <br /> • Windows Server 2008 Foundation <br /> • Windows Server Стандарт 2008 <br /> • Windows Small Business Server 2008<br /> • Windows Storage Server 2008 Standard <br /> • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials <br /> • Windows Server 2008 R2 Enterprise <br /> • Windows Server 2008 R2 Foundation <br /> • Windows Server 2008 R2 Standard <br /> • Windows Server 2008 R2 <br /> Центр обработки данных • Windows Small Business Server 2011 Standard <br /> • Windows Small Business Server 2011 Essentials <br /> • Windows Home Server 2011 <br /> • Windows Server 2012 Standard <br /> • Windows Server 2012 Essentials <br /> • Windows Server 2012 Foundation <br /> • Windows Server 2012 Datacenter <br /> • Windows Storage Server 2012 Standard <br /> • Рабочая группа Windows Storage Server 2012 <br /> • Windows MultiPoint Server 2012 Standard <br /> • Windows MultiPoint Server 2012 Premium<br /> • Windows Server 2012 R2 Standard<br /> Активация ноутов Samsung: <img src="http://i2.imageban.ru/out/2014/04/03/9c9d2d20cf97b41b440e9a4c53525849.jpg" /> Что нового в версии: Добавлена ​​поддержка операционных систем Windows Server 2012 R2<br /> Добавлен действительный ключ OEM SLP для Windows Server 2012 R2 Standard (он был взят с сервера Dell)<br /> Добавлено предупреждение для виртуальных машин, созданных в VirtualBox, которые используют Windows Server 2012 или 2012 R2 (используйте ICH9 для работы загрузчика)<br /> Разрешил повторную установку загрузчика на Xen (если он у вас не работает, его нельзя исправить)<br /> Добавлено много новых ключей, SLIC и сертификатов<br /> Почистил интерфейс<br /> Другие мелкие исправления и исправления Скриншоты <a href="http://imageban.ru/show/2018/01/14/6af169957907372781a380699189c3ee/jpg" target="_blank"><img src="http://i3.imageban.ru/thumbs/2018.01.14/6af169957907372781a380699189c3ee.jpg" /></a> <a href="http://imageban.ru/show/2018/01/14/82f4baf86193f8ef029d71c360e88b1e/jpg" target="_blank"><img src="http://i4.imageban.ru/thumbs/2018.01.14/82f4baf86193f8ef029d71c360e88b1e.jpg" /></a> <a href="http://imageban.ru/show/2018/01/14/940f44cf40aa5ee32402c9091921beea/jpg" target="_blank"><img src="http://i6.imageban.ru/thumbs/2018.01.14/940f44cf40aa5ee32402c9091921beea.jpg" /></a> <a href="http://imageban.ru/show/2018/01/14/ff8a7b58015b7589c8d8f989da53e207/jpg" target="_blank"><img src="http://i4.imageban.ru/thumbs/2018.01.14/ff8a7b58015b7589c8d8f989da53e207.jpg" /></a> WindowsLoader.exe=> https://www.virustotal.com/gui/file/2f2aba1e074f5f4baa08b524875461889f8f04d4ffc43972ac212e286022ab94/detection



WAT Fix=> https://www.virustotal.com/gui/file/d2bef451a44457ef4b1da38982f568e1e75402fbd2fedc6eaa5f761cd6a5e751/detection