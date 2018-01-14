Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix (2014) PC | Portable

Скачать Windows_Loader_2.2.2_by_Daz__WAT_Fix.torrent
Как тут качать? Добавить rutor.info в поисковую строку
Как тут качать? Добавить rutor.info в поисковую строку
Microsoft Windows 7 / Vista / 2008 R2 / Server 2012
Активатор Microsoft Windows 7 / Vista / 2008 R2 / Server 2012, устанавливает сертификат одной из фирм (по выбору), после чего активирует вашу копию Windows и дает возможность проходить проверку подлинности. Запускать от имени Администратора (желательно из проводника Windows)
Активирует следующие ОС:
Активация ноутов Samsung:
Что нового в версии:
Скриншоты
WindowsLoader.exe=> https://www.virustotal.com/gui/file/2f2aba1e074f5f4baa08b524875461889f8f04d4ffc43972ac212e286022ab94/detection
WAT Fix=> https://www.virustotal.com/gui/file/d2bef451a44457ef4b1da38982f568e1e75402fbd2fedc6eaa5f761cd6a5e751/detection
|Оценка
|9.8 из 10 (12 голосов, самая низкая оценка - 9, самая высокая - 10)
|Категория
|Софт
|Раздают
|26
|Качают
|0
|Сидер замечен
|10-01-2021 12:19:32 (10 минут назад)
|Добавлен
|14-12-2019 12:20:06 (13 месяца назад)
|Размер
|4.59 MB (4808168 Bytes)
|Добавить в
|закладки
|Dark_Sider
|29-12-2019 19:18:20 (13 месяца назад)
|Оценил на: 10
Огромное спасибо, 2 дня не мог побороть старый ноутбук!
|nordwind7
|14-12-2019 4:47:45 (13 месяца назад)
|А сработает активатор для Вин 7 в режиме UEFI и GPT файлов системы?
А то для Вин 7 Про только Aact помогал.
|gnomandrey
|14-12-2019 1:05:00 (13 месяца назад)
|Оценил на: 10
|Это только для 7-ки. Но лучше не придумаешь.
|Sepal
|13-12-2019 23:13:20 (13 месяца назад)
|Оценил на: 10
|qa3
|12-12-2018 11:07:05 (25 месяцев назад)
|Оценил на: 10
|помогло. спасибо
|lyashko71
|23-08-2018 17:24:42 (29 месяцев назад)
|Оценил на: 10
|Спасибо !
|APG666
|08-09-2015 0:02:10 (65 месяцев назад)
|Оценил на: 10
|сенк
|arch1e
|23-01-2015 22:09:45 (73 месяца назад)
|Выдает ошибку"the certificate wasn't successfully installed"
Любые танцы с бубном не помогатют, от удаления заветных двух файлов в систем 32 до отключения брандмауэра.
Что делать, поогите
|Ox77777
|23-01-2015 21:54:01 (73 месяца назад)
|Оценил на: 10
|andyvandala
|28-05-2014 20:07:18 (81 месяц назад)
|Оценил на: 10
|Sacha2014, только [color=]удаление антивируса[/color] решает эту проблему. У меня Dr. Web, пробовал все в нем отключать, даже самозащиту. Пробовал ставить из безопасного режима, - всеравно эта ошибка выскакивала. Только после полного удаления антивируса лоадер поставился без проблем. Сейчас вот опять устанавливаю антивирус.. Все активировалось, лоадер рабочий.
|Sacha2014
|11-04-2014 13:13:40 (82 месяца назад)
|не получается активировать Intel(R)Core(TM)i5-2320 CPU
помогите.
Ошибка
Installed certificate
Installed serial
Using: C:
Created encrypted Loader
Default method failed
Attemping alternate method
Failed to patch boot sector
Installation failed (Disable any system protection or try from safe mode)
|Prun
|07-04-2014 11:52:09 (82 месяца назад)
|Аваст ругается чего-то. Впервые такое за многие лета :(
|markus348
|06-04-2014 10:31:01 (82 месяца назад)
|Оценил на: 9
|Полезная весч)))только ей и активирую винду, када переустанавливаю, раз в пол-года)))пользуюсь ещё с первых билдов, нареканий нет ни каких.правда пару раз активация слетела, но запустил прогу ещё раз - и гут)))
|oleg-new
|04-04-2014 19:11:34 (82 месяца назад)
|Оценил на: 9
|А разве ноут самсунг не так
Скрытый текст
|xnikx
|04-04-2014 16:54:35 (82 месяца назад)
|Оценил на: 10
|Спасибо!
|Alexs555
|04-04-2014 13:22:29 (82 месяца назад)
|Оценил на: 10
|Спасибо!!!
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