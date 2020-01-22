Пираты Карибского Моря: На Краю Света / Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) PC | RePack от Yaroslav98

Скачать Piraty_Karibskogo_Morja_Na_Kraju_Sveta_2007_RS_.torrent
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Название: Пираты Карибского Моря: На Краю Света
Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: At World's End
Жанр: Action
Дата выхода игры: 22 мая 2007
Платформа: PC
Тип издания: RePack (Лицензии от "Новый Диск")
Разработчик: Eurocom Entertainment Software
Издатель: Buena Vista Games
Язык интерфейса: Русский
Язык озвучки: Русский
Таблетка: Не требуется
Системные требования:
√ Операционная система: Windows XP SP2-SP3 / Windows Vista SP1 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
√ Процессор: Pentium 4 1.5 ГГц или лучше
√ Оперативная память: 256 Мб
√ Видеокарта: 128 Мб
√ Звуковая карта: Совместимая с DirectX 9.0
√ Жёсткий диск: 1.64 GB
Описание: Пираты Карибского Моря: На Краю Света – это захватывающее пиратское приключение с морскими сражениями, разборками с нежитью и даже путешествием в ад. Множество оружия, красивые и разнообразные локации, великолепная анимация героев, знакомые по фильму места и совершенно новые уголки Кариб, сражения с несколькими врагами одновременно, стрельба из пушек, подрыв пороховых складов – живой, изменяющийся игровой мир. В новой игре можно играть за любого из 67 персонажей!
Особенности игры:
Особенности RePack`a:
Дополнительная информация:
Скриншоты:
|Залил
|Yaroslav98
|Оценка
|10 из 10 (3 голосов, самая низкая оценка - 10, самая высокая - 10)
|Категория
|Игры
|Раздают
|27
|Качают
|1
|Сидер замечен
|24-10-2020 13:19:41 (36 минут назад)
|Добавлен
|22-01-2020 13:10:42 (9 месяцев назад)
|Размер
|789.45 MB (827796045 Bytes)
|Добавить в
|закладки
|depol
|23-01-2020 23:13:55 (9 месяцев назад)
|поиграй в хбокс 360 версию
|Game3d
|23-01-2020 15:23:39 (9 месяцев назад)
|Оценил на: 10
|10 лет назад мне игра очень даже зашла.
|depol
|22-01-2020 16:28:49 (9 месяцев назад)
|Оценил на: 10
|бессовестная Дисней подсунула порт с псп владельцам ПС2, Вии и ПК. Земля и небо с некст ген версией (ПС3, 360), так же Сега поступила с Железным Человеком и Неверочтным Халком
|Yaroslav98
|22-01-2020 14:05:06 (9 месяцев назад)
|Почему вы так думаете,так я повторятся не буду не надо не качайте,на счёт разрешения да оно мыльное.Лучше проще зайдите на Playground найдите игру,там вся инструкция о разрешений.
|Snt.Grem
|22-01-2020 13:38:44 (9 месяцев назад)
|Ярик, это ты игру изуродовал? Что за фанатское безобразие?
|Yaroslav98
|22-01-2020 11:07:15 (9 месяцев назад)
|Монтировать не надо,играете без диска.Запуск на 10 гарантирован.
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