Пираты Карибского Моря: На Краю Света / Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) PC | RePack от Yaroslav98

Название: Пираты Карибского Моря: На Краю Света

Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: At World's End

Жанр: Action

Дата выхода игры: 22 мая 2007

Платформа: PC

Тип издания: RePack (Лицензии от "Новый Диск")

Разработчик: Eurocom Entertainment Software

Издатель: Buena Vista Games

Язык интерфейса: Русский

Язык озвучки: Русский

Таблетка: Не требуется



Системные требования:

√ Операционная система: Windows XP SP2-SP3 / Windows Vista SP1 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

√ Процессор: Pentium 4 1.5 ГГц или лучше

√ Оперативная память: 256 Мб

√ Видеокарта: 128 Мб

√ Звуковая карта: Совместимая с DirectX 9.0

√ Жёсткий диск: 1.64 GB





Описание: Пираты Карибского Моря: На Краю Света – это захватывающее пиратское приключение с морскими сражениями, разборками с нежитью и даже путешествием в ад. Множество оружия, красивые и разнообразные локации, великолепная анимация героев, знакомые по фильму места и совершенно новые уголки Кариб, сражения с несколькими врагами одновременно, стрельба из пушек, подрыв пороховых складов – живой, изменяющийся игровой мир. В новой игре можно играть за любого из 67 персонажей!



Особенности игры: * Динамичные и стремительные схватки на мечах.

* Хитрость и сноровка против самых отчаянных головорезов Карибского моря.

* Уникальная техника фехтования для каждого персонажа: Джека, Уилла и Элизабет. Особенности RePack`a: --За основу взята Лицензия от "Новый Диск"--

- аудио качество: 100%

- видео качество: 100%

- установка всего дополнительного Softa (DirectX, Visual C++ 2005-2019_x86+x64)

- время установки: 2 минуты (в зависимости от вашего пк)

- запуск игры через ярлык или через меню пуск.

Автор Repacka:

-Yaroslav98 Дополнительная информация: Для тех кто хочет поиграть в HD,вам требуется зайти в папку HD-Выбор Разрешения, там будет инструкция по установке.После выбранной процедуры - заходите в игру, и выставляете игру на минимальное разрешение(640x480),чтобы ваш размер заработал. Скриншоты: