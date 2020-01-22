Новости трекера
30-Дек У RUTOR.ORG - Новый Адрес: RUTOR.INFO
29-Ноя Вечная блокировка в России
09-Окт Путеводитель по RUTOR.org: Правила, Руководства, Секреты

Пираты Карибского Моря: На Краю Света / Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) PC | RePack от Yaroslav98

Скачать Piraty_Karibskogo_Morja_Na_Kraju_Sveta_2007_RS_.torrent
Как тут качать? Добавить rutor.info в поисковую строку



Название: Пираты Карибского Моря: На Краю Света
Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: At World's End
Жанр: Action
Дата выхода игры: 22 мая 2007
Платформа: PC
Тип издания: RePack (Лицензии от "Новый Диск")
Разработчик: Eurocom Entertainment Software
Издатель: Buena Vista Games
Язык интерфейса: Русский
Язык озвучки: Русский
Таблетка: Не требуется

Системные требования:
√ Операционная система: Windows XP SP2-SP3 / Windows Vista SP1 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
√ Процессор: Pentium 4 1.5 ГГц или лучше
√ Оперативная память: 256 Мб
√ Видеокарта: 128 Мб
√ Звуковая карта: Совместимая с DirectX 9.0
√ Жёсткий диск: 1.64 GB


Описание: Пираты Карибского Моря: На Краю Света – это захватывающее пиратское приключение с морскими сражениями, разборками с нежитью и даже путешествием в ад. Множество оружия, красивые и разнообразные локации, великолепная анимация героев, знакомые по фильму места и совершенно новые уголки Кариб, сражения с несколькими врагами одновременно, стрельба из пушек, подрыв пороховых складов – живой, изменяющийся игровой мир. В новой игре можно играть за любого из 67 персонажей!

Особенности игры:
Особенности RePack`a:
Дополнительная информация:
Скриншоты:
ЗалилYaroslav98
Оценка10 из 10 (3 голосов, самая низкая оценка - 10, самая высокая - 10)
КатегорияИгры
Раздают27
Качают1
Сидер замечен24-10-2020 13:19:41 (36 минут назад)
Добавлен22-01-2020 13:10:42 (9 месяцев назад)
Размер789.45 MB (827796045 Bytes)
Добавить в закладки
Файлы (12)




depol 23-01-2020 23:13:55 (9 месяцев назад)
поиграй в хбокс 360 версию
 
Game3d 23-01-2020 15:23:39 (9 месяцев назад) Оценил на: 10
ЦитатаКто-то писал:
Игра крутая или жесткий треш?
10 лет назад мне игра очень даже зашла.
 
depol 22-01-2020 16:28:49 (9 месяцев назад) Оценил на: 10
бессовестная Дисней подсунула порт с псп владельцам ПС2, Вии и ПК. Земля и небо с некст ген версией (ПС3, 360), так же Сега поступила с Железным Человеком и Неверочтным Халком
 
Yaroslav98 22-01-2020 14:05:06 (9 месяцев назад)
Почему вы так думаете,так я повторятся не буду не надо не качайте,на счёт разрешения да оно мыльное.Лучше проще зайдите на Playground найдите игру,там вся инструкция о разрешений.
 
Snt.Grem 22-01-2020 13:38:44 (9 месяцев назад)
Ярик, это ты игру изуродовал? Что за фанатское безобразие?
 
Yaroslav98 22-01-2020 11:07:15 (9 месяцев назад)
Монтировать не надо,играете без диска.Запуск на 10 гарантирован.
 
up
Файлы для обмена предоставлены пользователями сайта. Администрация не несёт ответственности за их содержание. На сервере хранятся только торрент-файлы. Это значит, что мы не храним никаких нелегальных материалов. Реклама.